«Россия 25» Ротенберга разгромит сборную Казахстана с разницей в 4+ гола, считают букмекеры
На Кубке Первого канала в Новосибирске «Россия 25» под руководством Романа Ротенберга сыграет со сборной Казахстана.
Команда Ротенберга котируется безоговорочным фаворитом с коэффициентом 1.01. На победу Казахстана букмекеры дают 15.00.
Победа «России 25» с форой (-2,5) оценивается в 1.30, с форой (-3,5) – в 1.58.
На Кубке Первого канала в 2023-м команда Ротенберга разгромила казахстанцев со счетом 5:2, а в 2024-м обыграла 3:1.
Матч пройдет 14 декабря. Начало – в 14:00 мск.
Зимний чемпион Первой лиги всегда выходит в РПЛ. Два лидера – гораздо реже
Опубликовала: Венера Кравченко
