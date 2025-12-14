«Россия 25» Ротенберга разгромит сборную Казахстана с разницей в 4+ гола, считают букмекеры

На Кубке Первого канала в Новосибирске «Россия 25» под руководством Романа Ротенберга сыграет со сборной Казахстана.

Команда Ротенберга котируется безоговорочным фаворитом с коэффициентом 1.01. На победу Казахстана букмекеры дают 15.00.

Победа «России 25» с форой (-2,5) оценивается в 1.30, с форой (-3,5) – в 1.58.

На Кубке Первого канала в 2023-м команда Ротенберга разгромила казахстанцев со счетом 5:2, а в 2024-м обыграла 3:1.

Матч пройдет 14 декабря. Начало – в 14:00 мск.

