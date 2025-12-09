Бетторы БЕТСИТИ не сомневаются в победе «Барселоны» над «Айнтрахтом

9 декабря в шестом туре общего этапа Лиги чемпионов состоится матч между «Барселоной» и «Айнтрахтом». Встреча пройдет на стадионе «Камп Ноу» и начнется в 23:00 мск.

Каталонцы с семью набранными очками занимают 18-е место в таблице ЛЧ. В прошлом туре сине-гранатовые были разгромлены «Челси» (0:3), но после этого одержали три победы в чемпионате Испании.

«Айнтрахт» с четырьмя баллами находится на 28-й строчке. Команда из Франкфурта проиграла три из четырех прошлых матчей в ЛЧ, а в последней игре получила 0:6 от «Лейпцига» в Бундеслиге.

Аналитики БЕТСИТИ уверены в победе «Барселоны». Поставить на каталонцев можно с кэфом 1.17 , на «Айнтрахт» дают 15.5, на ничью предлагают 9.00.

Взять победу «Барсы» с разницей в три мяча и более можно за 2.06 , на три гола и больше в исполнении хозяев поля дают 1.56 .

Эксперты считают, что встреча будет результативной. На четыре мяча и более в матче можно поставить за 1.63 , на три гола и менее предлагают 2.30.

Игроки БЕТСИТИ считают «Барселону» явным фаворитом встречи. 92% от всех ставок на исход пришлось на испанский клуб, на ничью отдано 3%, на «Айнтрахт» – 5%.