«Интер» – фаворит матча против «Ливерпуля» у букмекеров. У англичан одна победа в 6 играх

«Интер» примет «Ливерпуль» в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Англичане в 6 последних матчах одержали одну победу, трижды проиграли и дважды сыграли вничью. У «Интера» на этом отрезке 4 победы и 2 поражения.

Букмекеры считают хозяев фаворитами встречи за 1.97. На победу «Ливерпуля» дают коэффициент 3.85, на ничью – 3.80.

Игра состоится 9 декабря и начнется в 23:00 мск.