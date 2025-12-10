  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • «Барселона» победила «Айнтрахт» (2:1), уступая по ходу матча. Букмекеры ожидали, что каталонцы разгромят соперника
11

«Барселона» победила «Айнтрахт» (2:1), уступая по ходу матча. Букмекеры ожидали, что каталонцы разгромят соперника

«Барселона» одержала волевую победу над «Айнтрахтом» (2:1) в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Ансгар Кнауфф открыл счет на 21-й минуте. Жюль Кунде на 50-й минуте забил ответный мяч, а спустя три минуты сделал дубль.

Букмекеры ожидали, что «Барселона» разгромит «Айнтрахт». На победу каталонцев с форой (-2,5) давали коэффициент 1.90.

Каталонцы выиграли четвертый матч подряд во всех турнирах.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Ставки на спорт
Ставки на сегодня
logoАйнтрахт Франкфурт
logoбундеслига Германия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЛа Лига
logoБарселона
Ставки на футбол
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
«Астон Вилла» выиграла 9 матчей подряд и идет на 3-м месте в АПЛ. 2.60 – закончат сезон в топ-4
25 минут назад
«Сандерленд» набрал 26 очков за 16 туров в АПЛ и занимает 7-е место». Это лучший старт новичка лиги с 2008 года
вчера, 18:28
«Лилль» вырвал победу у «Осера» на 88-й минуте матча, уступая 1:2 к 77-й – 4:3. В лайве победа оценивалась в 4,7% вероятности
вчера, 18:19
«Арсенал» не пропускает от «Вулверхэмптона» в 3 матчах подряд. 1.48 – продление серии
13 декабря, 19:43
«Лацио» вдевятером обыграл «Парму» – 1:0. В лайве победа римлян оценивалась в 2%
13 декабря, 19:02
28% – вероятность, что Месси и Роналду сыграют друг с другом в официальном матче. На ЧМ-2026 Аргентина и Португалия могут встретиться в 1/4 финала
13 декабря, 18:18
«Барселона» сыграла 6 последних матчей в Ла Лиге с тоталом больше 3,5 голов. 1.70 – продление серии в игре с «Осасуной»
13 декабря, 07:30
Ферстаппен – фаворит нового сезона «Формулы-1». Норрис – 2-й, Расселл – 3-й
13 декабря, 06:36
Мбаппе – явный фаворит бомбардирской гонки в Лиге чемпионов у букмекеров. У форварда «Реала» 9 голов в 5 матчах
12 декабря, 14:54
«Вильярреал» идет на 35-м месте в общем этапе ЛЧ и на 2-м в Ла Лиге по потерянным очкам. 2.10 – закончат сезон в топ-3
12 декабря, 13:41
Ко всем новостям
Последние новости
«Реал» выиграл 2 из 8 последних матчей. 2.40 – не обыграет «Алавес»
вчера, 19:31
«Ювентус» и «Болонья» 5 очных матчей подряд сыграли вничью. 3.40 – продление тренда
вчера, 19:20
«Тренерских идей Хаби больше совсем не проглядывается. Главное: если сейчас не обыграет «Алавес» – уволят». Боков о матче «Алавес» – «Реал»
вчера, 15:05
«Болонья» сильна, но у нее есть выраженные уязвимости, а у туринцев – инструменты, чтобы вскрыть их». Клещенок о матче «Болонья» – «Юве»
вчера, 15:05
«Между «Марселем» и «Монако» шесть очков – многовато для дистанции в 15 туров». Прогноз Денисова на матч
вчера, 15:00
«Дортмунд» стабильно побеждает «Фрайбург», мотивирован после осечки с «Буде». Прогноз Денисова на матч
вчера, 11:55
«Пэлас» плохо справляется с игрой на два фронта – после матчей в Лиге конференций еще ни разу не побеждали в АПЛ». Палагин о матче «Кристал Пэлас» – «Ман Сити»
вчера, 10:01
Большинство игроков БЕТСИТИ ставят на победу «Ман Сити» в матче с «Кристал Пэлас»
вчера, 09:00Промо
«Ман Сити» пропускает от «Кристал Пэлас» по 2 гола в 4 матчах АПЛ подряд. 2.90 – серия продлится
вчера, 07:33
«Россия 25» Ротенберга разгромит сборную Казахстана с разницей в 4+ гола, считают букмекеры
вчера, 06:30