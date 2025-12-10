«Барселона» победила «Айнтрахт» (2:1), уступая по ходу матча. Букмекеры ожидали, что каталонцы разгромят соперника
«Барселона» одержала волевую победу над «Айнтрахтом» (2:1) в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Ансгар Кнауфф открыл счет на 21-й минуте. Жюль Кунде на 50-й минуте забил ответный мяч, а спустя три минуты сделал дубль.
Букмекеры ожидали, что «Барселона» разгромит «Айнтрахт». На победу каталонцев с форой (-2,5) давали коэффициент 1.90.
Каталонцы выиграли четвертый матч подряд во всех турнирах.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости