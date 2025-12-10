«Барселона» победила «Айнтрахт» (2:1), уступая по ходу матча. Букмекеры ожидали, что каталонцы разгромят соперника

«Барселона» одержала волевую победу над «Айнтрахтом» (2:1) в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Ансгар Кнауфф открыл счет на 21-й минуте. Жюль Кунде на 50-й минуте забил ответный мяч, а спустя три минуты сделал дубль.

Букмекеры ожидали, что «Барселона» разгромит «Айнтрахт». На победу каталонцев с форой (-2,5) давали коэффициент 1.90.

Каталонцы выиграли четвертый матч подряд во всех турнирах.