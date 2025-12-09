«Бавария» победила «Спортинг», проигрывая 0:1 к 65-й минуте. В лайве на камбэк давали 4.00

«Бавария» обыграла «Спортинг» (3:1) в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Португальский клуб открыл счет на 54-й минуте – в свои ворота забил Йозуа Киммих.

На 65-й «Бавария» сравняла – отличился Серж Гнабри. Спустя четыре минуты мюнхенцы вышли вперед благодаря голу Леннарта Карла, а еще через восемь минут финальный счет установил Джонатан Та.

В лайве на камбэк «Баварии» давали коэффициент 4.00 – 25% вероятности.