«Бавария» победила «Спортинг», проигрывая 0:1 к 65-й минуте. В лайве на камбэк давали 4.00
«Бавария» обыграла «Спортинг» (3:1) в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Португальский клуб открыл счет на 54-й минуте – в свои ворота забил Йозуа Киммих.
На 65-й «Бавария» сравняла – отличился Серж Гнабри. Спустя четыре минуты мюнхенцы вышли вперед благодаря голу Леннарта Карла, а еще через восемь минут финальный счет установил Джонатан Та.
В лайве на камбэк «Баварии» давали коэффициент 4.00 – 25% вероятности.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости