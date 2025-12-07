«Ювентус» не побеждает «Наполи» на выезде с 2019 года. Серия продлится, считают букмекеры
«Наполи» примет «Ювентус» в 14-м туре Серии А.
«Наполи» котируется небольшим фаворитом с коэффициентом 2.60. Победа «Ювентуса» оценивается в 3.20, ничья – в 3.00.
Туринцы не побеждают «Наполи» на выезде 7 матчей подряд – в каждом из они забили максимум по голу. Последний раз «Ювентус» победил в Неаполе в марте 2019-го (2:1).
Если «Наполи» снова как минимум не уступит туринцам, сыграет коэффициент 1.36.
Матч пройдет 7 декабря. Начало – в 22:45 мск.
Насколько низко «Спартак» и «Динамо» к паузе? Только дважды было хуже
Опубликовала: Венера Кравченко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости