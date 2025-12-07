  • Спортс
  «Ювентус» не побеждает «Наполи» на выезде с 2019 года. Серия продлится, считают букмекеры
«Ювентус» не побеждает «Наполи» на выезде с 2019 года. Серия продлится, считают букмекеры

«Наполи» примет «Ювентус» в 14-м туре Серии А.

«Наполи» котируется небольшим фаворитом с коэффициентом 2.60. Победа «Ювентуса» оценивается в 3.20, ничья – в 3.00.

Туринцы не побеждают «Наполи» на выезде 7 матчей подряд – в каждом из они забили максимум по голу. Последний раз «Ювентус» победил в Неаполе в марте 2019-го (2:1).

Если «Наполи» снова как минимум не уступит туринцам, сыграет коэффициент 1.36.

Матч пройдет 7 декабря. Начало – в 22:45 мск.

