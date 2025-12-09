«Кайрат» еще не забивал дома в Лиге чемпионов. 1.67 – забьют «Олимпиакосу»

«Кайрат» примет «Олимпиакос» в рамках 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Клуб из Казахстана еще не забивал в домашних матчах ЛЧ. Было поражение 0:5 от «Реала» и нулевая ничья с «Пафосом».

Букмекеры дают коэффициент 1.67 на то, что «Кайрат» забьет «Олимпиакосу». 2.20 – греческий клуб не пропустит.

Матч состоится 9 декабря, начало – в 18:30 по московскому времени.