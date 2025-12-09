«Интер» – «Ливерпуль»: игроки БЕТСИТИ не верят в мерсисайдцев

9 декабря в матче шестого тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся «Интер» и «Ливерпуль». Игра пройдет в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и начнется в 23:00 мск.

Итальянская команда с 12 очками занимает четвертое место в таблице турнира. До предыдущего тура миланцы шли на серии из четырех побед, но завершили ее, уступив «Атлетико» (1:2).

Английский клуб с девятью баллами находится на 13-й строчке. В прошлом матче ЛЧ мерсисайдцы проиграли на своем поле ПСВ (1:4).

«Интер» реабилитировался после поражения от «Атлетико» и выиграл следующие три матча во всех турнирах, а «Ливерпуль» находится в затяжном кризисе.

У мерсисайдцев всего одна победа в шести последних встречах. К игровым проблемам «красных» добавился конфликт между Мохамедом Салахом и Арне Слотом. Египтянин раскритиковал руководство и тренерский штаб клуба, за что был выведен из состава и не полетел в Милан.

Аналитики БЕТСИТИ считают фаворитом матча «Интер». На победу хозяев поля предлагают кэф 2.12 , ничья идет за 3.80 , вероятность успеха гостей оценивается в 3.40.

По мнению экспертов, встреча будет результативной. На три мяча и более можно поставить за 1.68 , на два гола и менее предлагают 2.20 . Обмен мячами можно взять за 1.56 , на «Обе забьют: нет» дают 2.43 .

Игроки БЕТСИТИ уверены в победе миланцев. 71% от всех ставок на исход пришелся на успех «Интера», на ничью отдано 17%, на «Ливерпуль» – 12%.