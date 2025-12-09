Кейн забил 7 мячей в 6 последних матчах. 1.58 – забьет «Спортингу», 4.10 – минимум дубль

«Бавария» примет «Спортинг» в рамках 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Нападающий мюнхенцев Харри Кейн забил 7 мячей в 6 последних матчах за клуб и сборную Англии.

Букмекеры дают коэффициент 1.58 на то, что Кейн забьет «Спортингу». 4.10 – будет 2+ гола, 13.50 – отличится минимум трижды.

Игра состоится 9 декабря, начало – в 20:45 по московскому времени.