Кейн забил 7 мячей в 6 последних матчах. 1.58 – забьет «Спортингу», 4.10 – минимум дубль
«Бавария» примет «Спортинг» в рамках 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
Нападающий мюнхенцев Харри Кейн забил 7 мячей в 6 последних матчах за клуб и сборную Англии.
Букмекеры дают коэффициент 1.58 на то, что Кейн забьет «Спортингу». 4.10 – будет 2+ гола, 13.50 – отличится минимум трижды.
Игра состоится 9 декабря, начало – в 20:45 по московскому времени.
