«Краснодар» остается фаворитом в матче с ЦСКА. Счет 1:1 после 1-го тайма

«Краснодар» принимает ЦСКА в 18-м туре Мир РПЛ (1:1, перерыв).

Мойзес Барбоза открыл счет на 11-й минуте, Джон Кордоба сравнял на 38-й.

В прематче «Краснодар» котировался фаворитом у букмекеров за 1.98. В лайве коэффициент на победу «быков» опустился до 1.90. Победа армейцев оценивается в 5.60, ничья – в 2.95.

«Краснодар» впервые за 7 матчей не выиграл 1-й тайм.

