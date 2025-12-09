Двух игроков брянской «Десны» дисквалифицировали за ставки

Центровой и форвард брянской «Десны» дисквалифицированы на два года.

Комиссия Российской федерации баскетбола (РФБ ) дисквалифицировала двух игроков брянской «Десны» – Сергея Жулькова и Ивана Мохнарылова. Основанием для решения послужили доказательства того, что спортсмены делали ставки в букмекерских конторах на матчи Кубка России.

Баскетболисты не смогут принимать участие ни в одном турнире под эгидой РФБ в течение следующих 24 месяцев – до 8 декабря 2027 года.

Брянская «Десна» выступает в Высшей лиге, где на данный момент занимает второе место (12 побед в 14 матчах). Центровой Жульков набирал в среднем 10,5 очка и 7,3 подбора, форвард Мохнарылов – 4,9 очка.