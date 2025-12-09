«Барселона» проигрывает «Айнтрахту» после первого тайма – 0:1. На победу немецкого клуба давали 16.00
«Барселона» уступает «Айнтрахту» в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов (0:1, перерыв).
Единственный гол в первом тайме на 21-й минуте забил нападающий гостей Ансгар Кнауфф.
Букмекеры считали «Барселону» подавляющим фаворитом встречи. На победу «Айнтрахта» давали коэффициент 16.00.
В перерыве на камбэк каталонцев можно поставить за 1.80. 4.50 – гости удержат победу, 3.80 – будет ничья.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
