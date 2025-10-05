«Спартак» – фаворит в дерби с ЦСКА. Армейцы не проигрывают дома в РПЛ 12 матчей подряд

ЦСКА примет «Спартак» в 11-м туре Мир РПЛ.

«Спартак» котируется небольшим фаворитом дерби с коэффициентом 2.60. Победа ЦСКА идет за 2.90, ничья – за 3.05.

Армейцы не проигрывают дома в РПЛ 12 матчей подряд. Последнее поражение случилось в ноябре 2024-го – от «Ростова» (1:2). Если ЦСКА как минимум не уступит «Спартаку», сыграет коэффициент 1.50.

Матч пройдет 5 октября. Начало – в 16:30 мск.

