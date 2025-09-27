Второе пришествие Иисуса Христа состоится в Северной Америке, считают букмекеры
Букмекеры запустили специальную линию на второе пришествие Иисуса Христа.
Ранее на это событие давали только варианты «да» и «нет». Теперь букмекеры принимают ставки на то, в какой части Земли Иисус появится впервые:
1. Северная Америка – 2.50
2. Европа – 3.50
3. Азия – 4.25
4. Южная Америка – 9.00
5. Африка – 11.00
6. Океания – 21.00
7. Антарктика – 34.00
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: ТГ-канал «че поставить»
