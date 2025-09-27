Второе пришествие Иисуса Христа состоится в Северной Америке, считают букмекеры

Букмекеры запустили специальную линию на второе пришествие Иисуса Христа.

Ранее на это событие давали только варианты «да» и «нет». Теперь букмекеры принимают ставки на то, в какой части Земли Иисус появится впервые:

1. Северная Америка – 2.50

2. Европа – 3.50

3. Азия – 4.25

4. Южная Америка – 9.00

5. Африка – 11.00

6. Океания – 21.00

7. Антарктика – 34.00

