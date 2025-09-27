«Тоттенхэм» не побеждает «Вулверхэмптон» 3 года. 2.43 – продление серии
«Тоттенхэм» примет «Вулверхэмптон» в 6-м туре АПЛ.
«Тоттенхэм» – явный фаворит с коэффициентом 1.60. Победа «Вулвз» оценивается в 6.40, ничья – в 4.10.
«Шпоры» не обыгрывают «Вулверхэмптон» 5 матчей подряд (4 поражения и ничья). Последняя победа зафиксирована в августе 2022-го (1:0).
Если «Вулвз» снова не уступит, сыграет коэффициент 2.43.
Матч пройдет 27 сентября. Начало – в 22:00 мск.
Дикая плотность в РПЛ – от лидера до 7-го места всего 4 очка! Такого старта еще не было
