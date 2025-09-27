7

«Глушенков – лудоман, делает ставки». Юрист Писарского о хавбеке «Зенита»

Юрист Владимира Писарского снова высказался о проблемах Максима Глушенкова.

«Он лудоман, делает ставки. Считаю, что эта информация соответствует действительности. Придерживаюсь этой позиции до сих пор», – цитирует Антона Смирнова «Советский спорт».

Ранее Смирнов сообщал, что Глушенков страдает [лудоманией] так, что делает неимоверные вещи. Отец Максима ответил: «Пытается привлечь к себе внимание. Видимо, с головой беда!»

Экс-агент Лунева про слова о лудомании Глушенкова: «Предлагаю ему пройти в РФС проверку на полиграфе, но он этого никогда делать не будет»

Я – футболист и хочу сделать ставку. Мне совсем нельзя?

Писарского забанили на 4 года (3 из них условно) за ставку на свой матч. А что будет с «Сочи»?

Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Советский спорт
Антон Смирнов агент
Ставки на спорт
Ставки на футбол
logoМаксим Глушенков
logoЗенит
