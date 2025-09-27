«Глушенков – лудоман, делает ставки». Юрист Писарского о хавбеке «Зенита»

Юрист Владимира Писарского снова высказался о проблемах Максима Глушенкова.

«Он лудоман, делает ставки. Считаю, что эта информация соответствует действительности. Придерживаюсь этой позиции до сих пор», – цитирует Антона Смирнова «Советский спорт».

Ранее Смирнов сообщал , что Глушенков страдает [лудоманией] так, что делает неимоверные вещи. Отец Максима ответил : «Пытается привлечь к себе внимание. Видимо, с головой беда!»

