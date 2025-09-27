«Глушенков – лудоман, делает ставки». Юрист Писарского о хавбеке «Зенита»
Юрист Владимира Писарского снова высказался о проблемах Максима Глушенкова.
«Он лудоман, делает ставки. Считаю, что эта информация соответствует действительности. Придерживаюсь этой позиции до сих пор», – цитирует Антона Смирнова «Советский спорт».
Ранее Смирнов сообщал, что Глушенков страдает [лудоманией] так, что делает неимоверные вещи. Отец Максима ответил: «Пытается привлечь к себе внимание. Видимо, с головой беда!»
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Советский спорт
