«Реал» входит в топ-3 самых неудобных соперников для Симеоне. У тренера лишь 25,%% побед в очных матчах

«Атлетико» и «Реал» сыграют в дерби в рамках 7-го тура Ла Лиги.

«Реал» – фаворит с коэффициентом 2.30. На победу «Атлетико» букмекеры дают 3.05, на ничью – 3.65.

«Сливочные» – один из самых неудобных соперников для Диего Симеоне. Тренер «Атлетико» выиграл у «Реала» лишь 12 из 47 матчей (25,5%).

Среди соперников, с которыми Симеоне провел 10+ игр, хуже статистика только против «Барселоны» (15%) и «Бока Хуниорс» (20%).

Если «Реал» не проиграет, зайдет коэффициент 1.37.

Матч пройдет 27 сентября. Начало – в 17:15 мск.