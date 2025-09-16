2.45 – «Кайрат» забьет хотя бы один гол «Реалу», «Интеру» или «Арсеналу» на общем этапе ЛЧ

«Кайрат» впервые в истории сыграет на общем этапе Лиги чемпионов.

18 сентября клуб из Казахстана встретится в Португалии со «Спортингом». В первом домашнем матче общего этапа турнира «Кайрат» сыграет с «Реалом» – игра пройдет 30 сентября.

Также казахстанская команда сыграет дома с «Пафосом», «Брюгге» и «Олимпиакосом», на выезде – с «Интером», «Арсеналом» и «Копенгагеном».

Букмекер «Тенниси» дает коэффициент 2.45 на то, что «Кайрат» забьет хотя бы один гол «Реалу», «Интеру» или «Арсеналу» на общем этапе ЛЧ, 3.80 – наберет хотя бы одно очко в матчах против этих команд.