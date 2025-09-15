Shaman – фаворит Интервидения по версии букмекеров. В топ-5 входят Китай, США, Беларусь и Сербия

Shaman котируется фаворитом Интервидения-2025.

Главным претендентом на победу в песенном конкурсе, который станет аналогом «Евровидения», считается Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом Shaman. Букмекеры дают коэффициент 3.25 на успех представителя России, который выступит с песней «Прямо по сердцу».

Вторым за 5.00 котируется представитель Китая Ван Си. Третье и четвертое места делят Брэндон Ховард (13.00) из США и Настя Кравченко (13.00), которая представит Беларусь. Топ-5 замыкает сербский исполнитель Слободан Тркуля (17.00).

В Интервидении примут участие представители 23 стран. Конкурс состоится 20 сентября в Москве.