«Спартак» и «Динамо» сыграли вничью – 2:2. Карпин не проигрывает красно-белым 3 матча подряд

«Динамо» Москва сыграло вничью в дерби со «Спартаком» в 8-м туре Мир РПЛ (2:2).

Красно-белые открыли счет на 19-й минуте. Команда Валерия Карпина сравняла счет на 26-й, а на 40+3 минуте вышла вперед. «Спартак» сделал 2:2 на 63-й.

В прематче фаворитом котировался «Спартак». Ничья оценивалась в 3.30, в лайве коэффициент на этот исход поднимался до 4.10.

Карпин не проигрывает красно-белым 3 матча подряд. До этого у него были 2 победы с «Ростовом» в Фонбет Кубке России (1:0, 2:1).

Всего тренер провел против «Спартака» 17 матчей – 8 побед, 2 ничьих и 6 поражений.

Карпин против «Спартака»: выиграл половину матчей и критиковал за примитивный футбол