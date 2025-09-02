Максим Афанасьев: «Беттинг-индустрия приближается к будущему, в котором прием лайв-ставок будет происходить без задержек»

Директор по спортсбуку Sportradar Максим Афанасьев высказался о будущем лайв-ставок.

На днях компания Apple представила нейросеть FastVLM + MobileCLIP2, которая моментально и точно оценивает все происходящее на видео.

«Возможность сверхбыстрой и при этом локальной обработки данных идеальна для лайва, а лайв-ставки являются главным сегментом бизнеса для беттинг-операторов.

Чем быстрее фиксируются события на поле, чем быстрее и точнее они обрабатываются и превращаются в оцифрованные данные, тем выше качество самого продукта и тем лучше опыт игрока.

Беттинг-индустрия приближается к будущему, в котором прием лайв-ставок будет происходить либо полностью без задержек, либо с настолько минимальной задержкой, что для обычного пользователя они будут незаметными.

Именно такие технологии, как те, что продемонстрировала Apple, создают фундамент для этого перехода. Это одновременно и снизит возможности фрода», – считает Афанасьев.