ФНС потратит 63 млн рублей на борьбу с нелегальными азартными играми в интернете

Федеральная налоговая служба (ФНС) объявила конкурс на оказание услуг по борьбе с нелегальными азартными играми в интернете.

Начальная цена – 63 миллиона рублей, последний день для подачи заявок – 2 сентября. Соответствующая информация опубликована на сайте «ЕИС Закупки».

Объект закупки – оказание услуг по «предоставлению доступа к информационно-аналитической системе противодействия проведению незаконных азартных игр и лотерей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».