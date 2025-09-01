ФНС потратит 63 млн рублей на борьбу с нелегальными азартными играми в интернете
Федеральная налоговая служба (ФНС) объявила конкурс на оказание услуг по борьбе с нелегальными азартными играми в интернете.
Начальная цена – 63 миллиона рублей, последний день для подачи заявок – 2 сентября. Соответствующая информация опубликована на сайте «ЕИС Закупки».
Объект закупки – оказание услуг по «предоставлению доступа к информационно-аналитической системе противодействия проведению незаконных азартных игр и лотерей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: ЕИС Закупки
