В Казахстане с начала года заблокировали более 17 тысяч ссылок на офшорные казино

В Казахстане продолжается борьба с незаконной игорной деятельностью.

С начала 2025 года Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) заблокировало более 17 тысяч ссылок на офшорные онлайн-казино. В ходе расследования также были выписаны штрафы 11 блогерам, которые рекламировали азартные игры.

В АФМ подчеркнули, что реклама онлайн-казино является «точкой входа в игровую зависимость» и разрушает семьи.

