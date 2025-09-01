В Казахстане с начала года заблокировали более 17 тысяч ссылок на офшорные казино
В Казахстане продолжается борьба с незаконной игорной деятельностью.
С начала 2025 года Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) заблокировало более 17 тысяч ссылок на офшорные онлайн-казино. В ходе расследования также были выписаны штрафы 11 блогерам, которые рекламировали азартные игры.
В АФМ подчеркнули, что реклама онлайн-казино является «точкой входа в игровую зависимость» и разрушает семьи.
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: El.kz
