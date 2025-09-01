Павел Краснов покинул BetBoom. Он участвовал в реализации контрактов со сборной России, «Динамо» и «Локомотивом»

Павел Краснов покинул пост руководителя отдела спонсорства компании BetBoom.

«За время работы он принимал активное участие в реализации крупных контрактов с ведущими спортивными организациями, включая ФК «Динамо» Москва, ФК «Локомотив», сборную России по футболу и UFC.

Благодаря его вовлеченности и профессионализму, команда BetBoom смогла реализовать значимые проекты, которые вывели спонсорское направление компании на новый уровень и укрепили позиции бренда в спортивной индустрии.

Теперь Павел сосредоточится на реализации новых идей и проектов, где опыт, полученный в BetBoom, станет надежной основой для новых начинаний.

Компания выражает благодарность Павлу за его вклад и энергию, вложенные в проекты, и желает ему успехов и вдохновения в дальнейшей карьере и новых начинаниях», – сообщили в BetBoom.