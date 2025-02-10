Германия набрала 105+ очков во всех матчах на Евробаскете. 2.10 – продление тренда с Великобританией

Сборные Германии и Великобритании встретятся на Евробаскете-2025.

Немецкая сборная набрала 105+ очков во всех трех матчах на турнире – против Черногории (106:76), Швеции (105:83) и Литвы (107:88).

Букмекеры дают коэффициент 2.10 на то, что Германия наберет минимум 105 очков в игре с Великобританией.

Матч состоится 1 сентября, начало – в 16:30 мск.