Германия набрала 105+ очков во всех матчах на Евробаскете. 2.10 – продление тренда с Великобританией
Сборные Германии и Великобритании встретятся на Евробаскете-2025.
Немецкая сборная набрала 105+ очков во всех трех матчах на турнире – против Черногории (106:76), Швеции (105:83) и Литвы (107:88).
Букмекеры дают коэффициент 2.10 на то, что Германия наберет минимум 105 очков в игре с Великобританией.
Матч состоится 1 сентября, начало – в 16:30 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
