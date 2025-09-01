19+ голов и 4+ ассиста – ожидания букмекеров от Исака в дебютном сезоне АПЛ за «Ливерпуль»
Букмекеры поделились ожиданиями от дебютного сезона Александера Исака за «Ливерпуль».
Сообщалось, что «Ньюкасл» согласился продать нападающего в мерсисайдский клуб за 125 миллионов фунтов.
От 25-летнего шведа ждут минимум 19 голов (1.85) и четыре ассиста (1.75) в чемпионате Англии-2025/26. 1.66 – Исак забьет хотя бы один мяч «Ньюкаслу», 1.85 – отличится в дебютной игре за «Ливерпуль».
10.00 – Исак станет лучшим бомбардиром или ассистентом АПЛ.
