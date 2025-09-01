Холанд – явный фаворит гонки бомбардиров АПЛ у букмекеров. Новичок «Ливерпуля» Исак – 6-й за 17.00

Эрлинг Холанд станет лучшим бомбардиром АПЛ в сезоне-2025/26.

Нападающий «Сити» забил 3 гола в трех стартовых матчах чемпионата Англии. На его победу в гонке бомбардиров дают коэффициент 1.80 – более 55% вероятности.

Вторым у букмекеров идет форвард «Арсенала» Виктор Дьокереш (8.00), забивший два гола в этом сезоне АПЛ. Топ-3 замыкает нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах (10.00).

Новичок мерсисайдцев Александер Исак котируется лишь шестым за 17.00. В прошлом сезоне нападающий «Ньюкасла» забил 23 гола и сделал 6 передач в 34 матчах АПЛ.