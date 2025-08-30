Турция ежегодно теряет $40 млрд из-за азартных игр
Азартные игры наносят Турции наибольший ущерб среди всех зависимостей.
Благотворительная организация «Зеленый Полумесяц» опубликовала доклад о том, сколько экономика страны ежегодно теряет из-за зависимостей. Эксперты
проанализировали четыре основные категории: табак, алкоголь, наркотики и азартные игры. Совокупный ущерб от них достигает 78 млрд долларов в год. Наибольший урон наносит гемблинг – 40 млрд долларов.
В докладе азартные игры названы одной из самых разрушительных зависимостей, которая приводит социальным проблемам – долгам, распаду семей и преступлениям.
