Махачкалинское «Динамо» впервые в истории обыграло московское – 1:0. Букмекеры давали команде Карпина в 2 раза больше шансов на победу

Махачкалинское «Динамо» дома обыграло московское в 7-м туре Мир РПЛ (1:0).

В прематче команда Валерия Карпина котировалась фаворитом с коэффициентом 2.00. Победа хозяев оценивалась в 4.10.

Махачкалинцы впервые в истории обыграли московское «Динамо». До этого было шесть поражений, в том числе проигрыш по пенальти в Фонбет Кубке России год назад (2:2, пен 3:5).

У московского «Динамо» одна победа в шести последних матчах сезона.

