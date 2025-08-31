Махачкалинское «Динамо» впервые в истории обыграло московское – 1:0. Букмекеры давали команде Карпина в 2 раза больше шансов на победу
Махачкалинское «Динамо» дома обыграло московское в 7-м туре Мир РПЛ (1:0).
В прематче команда Валерия Карпина котировалась фаворитом с коэффициентом 2.00. Победа хозяев оценивалась в 4.10.
Махачкалинцы впервые в истории обыграли московское «Динамо». До этого было шесть поражений, в том числе проигрыш по пенальти в Фонбет Кубке России год назад (2:2, пен 3:5).
У московского «Динамо» одна победа в шести последних матчах сезона.
«Балтика» – все еще без поражений. «Акрон» вскрыли геометрическим угловым
