Объем нелегальных ставок на ЧМ-2026 может превысить регулируемый беттинг-рынок (ООН)

Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) предупредило, что на ЧМ-2026 ожидается значительный рост нелегальных ставок.

Эксперты заявили, что незаконные пари на матчи турнира могут превзойти по объему регулируемый беттинг-рынок.

«При проведении чемпионата возникнут серьезные риски, такие как попытки манипулирования и незаконные ставки, связанные с организованной преступностью», – подчеркнули в УНП ООН.

При этом ожидается рост и легальных ставок. По оценкам УПН ООН, объем ЧМ-2026 может обойти показатель предыдущего мундиаля в Катаре – 35 млрд долларов.

