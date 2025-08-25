«Тенниси» досрочно рассчитал ставки на чемпионство «Краснодара». Две недели назад букмекер выплатил выигрыши по ставкам на титул «Локомотива»

«Тенниси» досрочно выплатил выигрыши по ставкам на чемпионство «Краснодара» в РПЛ.

По итогам 6 туров команда Мурада Масаева лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ с 15 очками.

БК «Тенниси» решила не дожидаться окончания чемпионата и рассчитала выигрышем все ставки на титул «Краснодара». До старта сезона на чемпионство «быков» давали коэффициент 5.50.

Фаворитом чемпионской гонки за 3.20 остается «Зенит», на титул «Краснодара» дают коэффициент 3.50.

11 августа «Тенниси» досрочно выплатил выигрыши по ставкам на титул «Локомотива» после 4 побед клуба в 4 матчах на старте сезоне.

Ранее британский букмекер Paddy Power досрочно рассчитал ставки на чемпионство «Селтика» в Шотландии – уже после первого тура.

