В Пакистане заблокировали приложения букмекеров 1xBet, Parimatch и Bet365

Надзорные органы Пакистана заблокировали приложения офшорных букмекеров.

Кроме букмекеров под запрет попали также онлайн-казино и криптовалютные биржи. Всего заблокировано 46 приложений. Среди запрещенных сервисов – 1xBet, Parimatch, Melbet, Bet365 и другие.

Регулятор отметил, что эти приложения могут угрожать защите кoнфиденциальнocти граждан и финансовой безопасности страны.

В Пакистане запрещено большинство видов азартных игр. Исключение составляют ставки на скачки и государственные лотереи.

