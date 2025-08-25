«Зенит» отстает от «Краснодара» на 6 очков, но остается фаворитом чемпионата России у букмекеров
«Зенит» считается главным претендентом на чемпионство в Мир РПЛ по версии букмекеров.
«Краснодар» лидирует в чемпионате после 6 туров с 15 очками. ЦСКА и «Локомотив» делят второе и третье места с 14 баллами, «Зенит» идет шестым с 9 очками.
Фаворитом на чемпионство у букмекеров остается «Зенит» – на титул команды Сергея Семака дают коэффициент 3.15. Вторым идет «Краснодар» (3.20), третьим – ЦСКА (5.00).
Чемпион России в сезоне-2025/26 по версии букмекеров:
1. «Зенит» – 3.15
2. «Краснодар» – 3.20
3. ЦСКА – 5.00
4. «Локомотив» – 10.00
5. «Спартак» – 13.00
6. «Динамо» – 15.00
7. «Балтика» – 50.00
8. «Рубин» – 100.00
9-10. «Ахмат» – 500.00
9-10. «Крылья Советов» – 500.00
