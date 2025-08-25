  • Спортс
  • «Зенит» отстает от «Краснодара» на 6 очков, но остается фаворитом чемпионата России у букмекеров
26

«Зенит» отстает от «Краснодара» на 6 очков, но остается фаворитом чемпионата России у букмекеров

«Зенит» считается главным претендентом на чемпионство в Мир РПЛ по версии букмекеров.

«Краснодар» лидирует в чемпионате после 6 туров с 15 очками. ЦСКА и «Локомотив» делят второе и третье места с 14 баллами, «Зенит» идет шестым с 9 очками.

Фаворитом на чемпионство у букмекеров остается «Зенит» – на титул команды Сергея Семака дают коэффициент 3.15. Вторым идет «Краснодар» (3.20), третьим – ЦСКА (5.00).

Чемпион России в сезоне-2025/26 по версии букмекеров:

1. «Зенит» – 3.15

2. «Краснодар» – 3.20

3. ЦСКА – 5.00

4. «Локомотив» – 10.00

5. «Спартак» – 13.00

6. «Динамо» – 15.00

7. «Балтика» – 50.00

8. «Рубин» – 100.00

9-10. «Ахмат» – 500.00

9-10. «Крылья Советов» – 500.00

Кто выиграет Серию А?1444 голоса
ИнтерИнтер
НаполиНаполи
ЮвентусЮвентус
МиланМилан
РомаРома
Кто-то другойАталанта
Опубликовал: Кирилл Михайлов
logoЗенит
logoДинамо Москва
logoКраснодар
logoРубин
logoКрылья Советов
logoпремьер-лига Россия
logoАхмат
logoЛокомотив
logoБалтика
logoЦСКА
logoСпартак
