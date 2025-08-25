  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • Салах сделал 13+8 в 14 матчах против команд Эдди Хау. 1.68 – гол или ассист в матче с «Ньюкаслом»
1

Салах сделал 13+8 в 14 матчах против команд Эдди Хау. 1.68 – гол или ассист в матче с «Ньюкаслом»

«Ньюкасл» и «Ливерпуль» встретятся во 2-м туре АПЛ.

Нападающий мерсисайдцев Мохамед Салах забил 13 голов и сделал 8 ассистов в 14 матчах против команд Эдди Хау.

Букмекеры дают коэффициент 1.68 на то, что египтянин забьет или отдаст голевую передачу в игре с «Ньюкаслом». 2.10 – Салах отметится голом, 4.00 – сделает ассист.

Игра пройдет 25 августа, начало – в 22:00 мск.

Кто выиграет Серию А?1476 голосов
ИнтерИнтер
НаполиНаполи
ЮвентусЮвентус
МиланМилан
РомаРома
Кто-то другойАталанта
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
logoЭдди Хау
logoпремьер-лига Англия
Ставки на футбол
Ставки на спорт
logoЛиверпуль
Ставки на сегодня
logoМохамед Салах
logoНьюкасл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
Более 15 тысяч человек посетили фестиваль Пари Фест в Нижнем Новгороде. Хедлайнерами выступили OG Buda, Feduk и Дора
вчера, 14:36
33% ставок на победителя Серии А в Olimpbet пришлись на «Кремонезе». В первом туре новичок высшей лиги обыграл «Милан»
1вчера, 13:40
В Пакистане заблокировали приложения букмекеров 1xBet, Parimatch и Bet365
вчера, 13:19
В 12 последних матчах «Ливерпуля» забивали обе команды. 1.51 – продление тренда с «Ньюкаслом»
1вчера, 11:52
«Тенниси» досрочно рассчитал ставки на чемпионство «Краснодара». Две недели назад букмекер выплатил выигрыши по ставкам на титул «Локомотива»
23вчера, 11:06
Блогер Exile стал амбассадором BetBoom. На его ютуб-канал подписаны почти 6 млн человек
вчера, 10:35
Сербия – явный фаворит Евробаскета-2025 у букмекеров. Германия – 2-я, Франция – 3-я, Греция – 4-я
7вчера, 09:47
«Ньюкасл» не побеждает «Ливерпуль» в АПЛ с 2015 года. 2.23 – команда Слота победит сегодня
вчера, 08:54
«Зенит» пробил 5 пенальти в 6 турах РПЛ. 2.65 – команда Семака побьет рекорд «Ростова» (15) по пробитым пенальти за сезон
8вчера, 08:25
«Зенит» отстает от «Краснодара» на 6 очков, но остается фаворитом чемпионата России у букмекеров
29вчера, 07:49
Ко всем новостям
Последние новости
Бетторы БЕТСИТИ определили фаворита матча «Ньюкасл» – «Ливерпуль»
вчера, 09:02Промо
«Овьедо» выглядит удобным соперником для «Реала» и вряд ли навяжет серьезную борьбу». Тимур Боков сделал прогноз на матч
24 августа, 17:38
«Монако» правда готов гораздо лучше «Лилля». Артем Денисов сделал прогноз на матч
24 августа, 16:30
«Балтика» впервые котируется фаворитом в гостевом матче против «Сочи». У калининградцев 0 поражений в 5 турах РПЛ
24 августа, 16:28
«Парма» сейчас кажется очень предсказуемой с мячом и уязвимой перед персональным прессингом». Клещенок сделал прогноз на «Юве» – «Парма»
24 августа, 16:10
«Рубен Аморим считает, что с такой игрой команде по силам побеждать в каждом матче». Палагин о матче «Фулхэм» – «МЮ»
24 августа, 14:00
Прогнозы на 2-й тур АПЛ 2025/26
224 августа, 12:00
Прогнозы на 6-й тур РПЛ 2025/26
524 августа, 11:00
«Выезды к «Леванте» обычно даются «Барсе» довольно сложно: выигрывают, но со скрипом». Тимур Боков сделал прогноз на матч
123 августа, 15:11
«У «Ромы» великолепная атакующая группа, усиленная системой Гасперини». Клещенок о матче «Рома» – «Болонья»
23 августа, 15:01