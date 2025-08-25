Салах сделал 13+8 в 14 матчах против команд Эдди Хау. 1.68 – гол или ассист в матче с «Ньюкаслом»

«Ньюкасл» и «Ливерпуль» встретятся во 2-м туре АПЛ.

Нападающий мерсисайдцев Мохамед Салах забил 13 голов и сделал 8 ассистов в 14 матчах против команд Эдди Хау.

Букмекеры дают коэффициент 1.68 на то, что египтянин забьет или отдаст голевую передачу в игре с «Ньюкаслом». 2.10 – Салах отметится голом, 4.00 – сделает ассист.

Игра пройдет 25 августа, начало – в 22:00 мск.