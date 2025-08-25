33% ставок на победителя Серии А в Olimpbet пришлись на «Кремонезе». В первом туре новичок высшей лиги обыграл «Милан»
Российские бетторы верят в чемпионство «Кремонезе».
За день до старта сезона Серии А большинство ставок на чемпионство в Olimpbet пришлись на «Кремонезе» – 33% от общего числа пари. На титул новичка высшего дивизиона давали коэффициент 1400.00.
В топ-5 по объему ставок также попали «Интер» (23%), «Наполи» (14%), «Милан» (7%) и «Пиза» (7%).
«Кремонезе» в первом туре сенсационно обыграл «Милан» на выезде – 2:1. На победу гостей можно было поставить за 10.00.
Кто выиграет Серию А?1476 голосов
Интер
Наполи
Ювентус
Милан
Рома
Кто-то другой
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
