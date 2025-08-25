«Ньюкасл» не побеждает «Ливерпуль» в АПЛ с 2015 года. 2.23 – команда Слота победит сегодня

«Ньюкасл» примет «Ливерпуль» во 2-м туре АПЛ.

«Ньюкасл» не побеждает мерсисайдцев в чемпионате Англии с 2015 года – 17 матчей подряд: 12 побед и 5 ничьих.

«Ливерпуль» – фаворит сегодняшней встречи за 2.23. На победу «Ньюкасла» дают коэффициент 3.20, на ничью – 3.90.

Матч состоится 25 августа, начало – в 22:00 мск.