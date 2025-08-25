Более 15 тысяч человек посетили фестиваль Пари Фест в Нижнем Новгороде. Хедлайнерами выступили OG Buda, Feduk и Дора

В Нижнем Новгороде прошел фестиваль Пари Фест.

Фестиваль состоялся 22 и 23 августа, его посетили 15 тысяч человек. На мероприятии выступили 100 артистов, хедлайнерами стали OG Buda, Feduk и Дора.

Для зрителей были организованы развлекательные зоны, медиабаскетбольный турнир 3х3 и шоу-матч по CS2. Также были представлены новички хоккейного «Торпедо» и игровая форма клуба.

«Когда мы впервые задумали Пари Фест, мы хотели создать не просто праздник. Мы мечтали о месте, где рождается новое. Где музыка, спорт, искусство и люди встречаются без границ. Где каждый может почувствовать себя частью чего-то большего.

И в эти два дня – 22 и 23 августа – Нижний Новгород был именно таким местом. Приятно осознавать, что фестиваль стал ежегодным и вырос в масштабах. Нас безумно вдохновляют эмоции зрителей, посещающих фестиваль», – поделился СЕО букмекерской компании PARI Руслан Медведь.