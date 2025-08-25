В 12 последних матчах «Ливерпуля» забивали обе команды. 1.51 – продление тренда с «Ньюкаслом»

«Ньюкасл» и «Ливерпуль» встретятся во 2-м туре АПЛ.

В 12 последних матчах «Ливерпуля» обязательно забивали обе команды. Лишь в одной из этих встреч было забито меньше 3 мячей.

Букмекеры дают коэффициент 1.51 на «обе забьют» в сегодняшней игре и 1.75 на «обе забьют» и тотал больше 2,5.

Матч состоится 25 августа и начнется в 22:00 по московскому времени.