В 12 последних матчах «Ливерпуля» забивали обе команды. 1.51 – продление тренда с «Ньюкаслом»
«Ньюкасл» и «Ливерпуль» встретятся во 2-м туре АПЛ.
В 12 последних матчах «Ливерпуля» обязательно забивали обе команды. Лишь в одной из этих встреч было забито меньше 3 мячей.
Букмекеры дают коэффициент 1.51 на «обе забьют» в сегодняшней игре и 1.75 на «обе забьют» и тотал больше 2,5.
Матч состоится 25 августа и начнется в 22:00 по московскому времени.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
