Блогер Exile стал амбассадором BetBoom. На его ютуб-канал подписаны почти 6 млн человек

Блогер Илья Exile Яцкевич стал амбассадором БК BetBoom.

О соглашении было объявлено во время матча «Динамо» – «Пари НН» (3:0), на котором присутствовал блогер. Партнерство предусматривает активное вовлечение Exile в медиадеятельность BetBoom.

«Мой контент – про доброту, бодрость и веселье, а еще я сам лично обожаю видеоигры и теннис. BetBoom – компания, которая доказала, что разделяет эти взгляды и активно развивает близкие мне дисциплины. Рад начать работу с ребятами!» – заявил Exile.

На ютуб-канал Яцкевича подписаны 5,72 миллиона человек.