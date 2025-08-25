Блогер Exile стал амбассадором BetBoom. На его ютуб-канал подписаны почти 6 млн человек
Блогер Илья Exile Яцкевич стал амбассадором БК BetBoom.
О соглашении было объявлено во время матча «Динамо» – «Пари НН» (3:0), на котором присутствовал блогер. Партнерство предусматривает активное вовлечение Exile в медиадеятельность BetBoom.
«Мой контент – про доброту, бодрость и веселье, а еще я сам лично обожаю видеоигры и теннис. BetBoom – компания, которая доказала, что разделяет эти взгляды и активно развивает близкие мне дисциплины. Рад начать работу с ребятами!» – заявил Exile.
На ютуб-канал Яцкевича подписаны 5,72 миллиона человек.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
