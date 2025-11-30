«Челси» – «Арсенал»: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита лондонского дерби

30 ноября в матче 13-го тура АПЛ встретятся «Челси» и «Арсенал». Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 19:30 мск.

Команды подходят к матчу в статусе лидеров чемпионата. «Арсенал» с 29 очками занимает первое место в таблице, «Челси» с 23 баллами находится на второй строчке.

Команда Микеля Артеты выиграла шесть из семи последних матчей в АПЛ, у коллектива Энцо Марески пять побед в шести прошлых турах.

«Арсенал» не проигрывает «Челси» семь матчей подряд – пять побед и две ничьи.

Аналитики БЕТСИТИ считают команду Артеты фаворитом дерби. На победу «Арсенала» дают кэф 2.26 , на успех «Челси» предлагают 3.50, вероятность ничьей оценивается в 3.30.

В двух прошлых очных матчах было меньше трех мячей. Поставить на два гола и менее в предстоящей встрече можно за 1.84 , на три мяча и более дают 2.00 . На обмен голами предлагают 1.76 , на «Обе забьют: нет» – 2.06.

Игроки БЕТСИТИ согласны с оценками экспертов в вопросе о фаворите матча. На победу «Арсенала» отдано 72% от всех ставок на исход, 20% пришлось на ничью, 8% – на «Челси».