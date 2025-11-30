«Арсенал» не проигрывает «Челси» с 2021 года. «Канониры» котируются фаворитами в предстоящей игре

«Челси» примет «Арсенал» в 13-м туре АПЛ.

«Канониры» котируются фаворитами с коэффициентом 2.26. На победу «Челси» букмекеры дают 3.50, на ничью – 3.30.

«Челси» не побеждает «Арсенал» 7 матчей подряд. Последнее поражение «канониров» в очной встрече случилось в августе 2021-го (0:2).

Если команда Микеля Артеты продлит серию, сыграет коэффициент 1.31 – столько дают на непроигрыш «Арсенала».

Матч пройдет 20 ноября. Начало – в 19:30 мск.

