«МЮ» котируется андердогом против «Кристал Пэлас» – второй раз в истории АПЛ

«Манчестер Юнайтед» на выезде сыграет с «Кристал Пэлас» в 13-м туре АПЛ.

«МЮ» котируется андердогом с коэффициентом 3.10. Это второй случай в истории противостояния с «Кристал Пэлас» в АПЛ.

В 36-м туре сезона-2023/24 на манкунианцев давали 3.55 против 1.99 у лондонцев. «Кристал Пэлас» тогда крупно победил – 4:0.

В предстоящем матче победа лондонцев оценивается в 2.30. Ничья идет за 3.70.

Игра пройдет 30 ноября. Начало – в 15:00 мск.

