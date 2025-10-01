  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • «Пари НН» проиграл 14 матчей подряд, когда на соперника давали 1.50 и ниже. Победа «Спартака» идет за 1.50
1

«Пари НН» проиграл 14 матчей подряд, когда на соперника давали 1.50 и ниже. Победа «Спартака» идет за 1.50

«Пари НН» примет «Спартак» в Фонбет Кубке России.

Клуб из Нижнего Новгорода проиграл 14 матчей подряд в статусе явного аутсайдера – когда соперник котировался за 1.50 или ниже. Кроме того, «Пари НН» не побеждает московские команды на протяжении 31 матча.

Букмекеры считают «Спартак» фаворитом встречи за 1.50. На успех хозяев дают коэффициент 6.60, на ничью – 4.30.

Игра пройдет 1 октября и начнется в 18:00 мск.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
logoпремьер-лига Россия
Ставки на спорт
Ставки на футбол
logoFONBET Кубок России
Ставки на сегодня
logoСпартак
logoПари НН
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
«Барселона» и «ПСЖ» забили 4+ мяча в 8 из 10 последних личных встреч. 1.90 – продление тренда
1сегодня, 09:48
«Балтике» нужна только победа над «Акроном», чтобы не вылететь из Кубка. Калининградцы – фавориты за 1.43
4сегодня, 08:33
«Сочи» не побеждает 8 матчей подряд – 7 поражений и ничья. 3.80 – обыграют «Крылья Советов» в Кубке
сегодня, 07:51
Синнер и Алькарас выиграли 8 последних турниров «Большого шлема». 2.65 – третий год подряд выиграют все ТБШ
вчера, 21:36
«Ливерпуль» проиграл «Галатасараю» на выезде – 0:1. На победу турецкого клуба давали 5.40
15вчера, 21:02
«Тоттенхэм» спасся от поражения с «Буде-Глимт», проигрывая 0:2 к середине второго тайма. Камбэк оценивали в 12.00
3вчера, 20:58
«Атлетико» победил «Айнтрахт» в Мадриде – 5:1. На разгромную победу давали 5.00
вчера, 20:51
«Кайрат» разгромно проиграл «Реалу» – 0:5. Букмекеры давали 4.90 на победу мадридцев с разницей в 5+ мячей
6вчера, 18:37
Во всех матчах «Айнтрахта» в этом сезоне было минимум 4 гола. 2.18 – продление тренда с «Атлетико»
вчера, 10:56
«Галатасарай» не проигрывает дома 22 матча подряд. 2.20 – не уступят «Ливерпулю»
1вчера, 10:18
Ко всем новостям
Последние новости
«Монако» vs «Ман Сити» встретятся сегодня в ЛЧ. Ставьте на игру с фрибетом от FONBET
14 минут назадРеклама
«Ливерпуль» проигрывает «Галатасараю» (0:1) после первого тайма. На камбэк англичан дают 2.90
2вчера, 19:51
«Реал» – очевидный фаворит, который должен выиграть на классе». Прогноз Тимура Бокова на матч «Кайрат» – «Реал»
вчера, 10:45
«Рубин» спокойно победит «Зенит» в один-два мяча». Прогноз Глеба Чернявского на матч Фонбет Кубка России
вчера, 09:50
«Кайрат» – «Реал»: игроки БЕТСИТИ оценили шансы соперников на победу
1вчера, 08:39Реклама
Хайруллин набирал очки в 12 последних матчах против «Торпедо». 1.42 – гол или ассист сегодня
29 сентября, 14:16
Медведев победил Зверева в 13 из 15 матчей с 2020 года. Россиянин котируется фаворитом сегодня
29 сентября, 10:24
Антони – второй по вероятности автор гола в матче «Бетис» – «Осасуна». У бразильца 1+1 в 3 играх этого сезона
28 сентября, 16:30
«Все решится в центральной зоне, в дуэли де Брюйне, Ангисса и Лоботки против Модрича, Фофана и Рабьо». Клещенок о матче «Милан» – «Наполи»
28 сентября, 15:54
«Спартак» не пропускает от «Пари НН» 6 матчей подряд. 1.82 – серия продлится
428 сентября, 14:37