«Пари НН» проиграл 14 матчей подряд, когда на соперника давали 1.50 и ниже. Победа «Спартака» идет за 1.50

«Пари НН» примет «Спартак» в Фонбет Кубке России.

Клуб из Нижнего Новгорода проиграл 14 матчей подряд в статусе явного аутсайдера – когда соперник котировался за 1.50 или ниже. Кроме того, «Пари НН» не побеждает московские команды на протяжении 31 матча.

Букмекеры считают «Спартак» фаворитом встречи за 1.50. На успех хозяев дают коэффициент 6.60, на ничью – 4.30.

Игра пройдет 1 октября и начнется в 18:00 мск.