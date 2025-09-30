«Атлетико» победил «Айнтрахт» в Мадриде – 5:1. На разгромную победу давали 5.00

«Атлетико» разгромил «Айнтрахт» (5:1) во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

В прематче на разгромную победу мадридского клуба давали коэффициент 5.00, на победу с разницей в 4+ мяча – 10.00.

В каждом из четырех последних матчей «Айнтрахта» было забито минимум по 6 мячей – 1:5 с «Атлетико», 6:4 с «Боруссией» М, 3:4 с «Унионом» и 5:1 с «Галатасараем».