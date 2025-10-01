«Балтике» нужна только победа над «Акроном», чтобы не вылететь из Кубка. Калининградцы – фавориты за 1.43

«Балтика» встретится с «Акроном» в Фонбет Кубке России.

Калининградцы занимают последнее место в группе D с 2 очками после четырех туров. «Акрон» идет третьим – в активе команды 5 баллов.

«Балтика» в случае поражения вылетит из Кубка. Букмекеры считают команду Андрей Талалаева фаворитом встречи – на победу с учетом серии пенальти дают коэффициент 1.43. На «Акрон» можно поставить за 2.90.

Матч состоится 1 октября и начнется в 20:30 мск.