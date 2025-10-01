«Сочи» не побеждает 8 матчей подряд – 7 поражений и ничья. 3.80 – обыграют «Крылья Советов» в Кубке

«Крылья Советов» примут «Сочи» в 5-м туре группового этапа Фонбет Кубка России.

«Сочи» не выигрывает на протяжении 8 матчей – 7 поражений и ничья с махачкалинским «Динамо» (0:0) в 10-м туре РПЛ. Последняя и единственная победа «Сочи» в этом сезоне – над «Крыльями» (1:1, 5:3 – по пенальти) во 2-м туре Кубка.

Букмекеры считают самарцев фаворитами сегодняшней встречи за 2.00. На ничью в основное время дают коэффициент 3.45, на победу «Сочи» – 3.80.

Матч состоится 1 октября и начнется в 18:00 мск.