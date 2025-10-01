«Барселона» и «ПСЖ» забили 4+ мяча в 8 из 10 последних личных встреч. 1.90 – продление тренда
«Барселона» и «ПСЖ» встретятся на общем этапе Лиги чемпионов.
В 8 из 10 последних личных встреч команды забивали минимум 4 мяча. Суммарно за этот отрезок команды забили 43 гола – в среднем по 4,3 за игру.
Букмекеры дают коэффициент 1.90 на тотал больше 3,5 в сегодняшней встрече.
Игра состоится 1 октября, начало – в 22:00 по московскому времени.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
