64% участников конкурса прогнозов на Спортсе’’ считают, что «Локомотив» и «Спартак» забьют минимум 3 гола на двоих
На Спортсе’’ проходит традиционный конкурс прогнозов на РПЛ.
64% прогнозистов считают, что в матче 4-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» будет забито минимум 3 мяча.
2:1 в пользу «Локомотива» – самый популярный счет среди участников конкурса прогнозов.
Игра состоится 9 августа, начало – в 18:00 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Лига прогнозов
