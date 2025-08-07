64% участников конкурса прогнозов на Спортсе’’ считают, что «Локомотив» и «Спартак» забьют минимум 3 гола на двоих

На Спортсе’’ проходит традиционный конкурс прогнозов на РПЛ.

64% прогнозистов считают, что в матче 4-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» будет забито минимум 3 мяча.

2:1 в пользу «Локомотива» – самый популярный счет среди участников конкурса прогнозов.

Игра состоится 9 августа, начало – в 18:00 мск.