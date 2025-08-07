«Спартак» за последние 8 лет ни разу не проигрывал крупно более двух раз за сезон РПЛ. 2.40 – минимум 3 разгромных поражения в этом сезоне

Букмекеры начали принимать ставки на разгромные поражения «Спартака» в сезоне-2025/26.

В этом сезоне у красно-белых уже есть поражение с крупным счетом – от «Балтики» (0:3) во 2-м туре РПЛ.

«Спартак» ни разу за последние 8 лет не проигрывал с крупным счетом более 2 раз за сезон РПЛ. «Тенниси» дает коэффициент 2.40 на то, что москвичи будут разгромлены минимум трижды в этом чемпионате России.

1.50 – максимум два разгрома «Спартак» в этом сезоне РПЛ.