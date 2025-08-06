Игроки «Спартака» получат минимум 7 красных карточек в этом сезоне РПЛ, считают букмекеры. У красно-белых уже 3 удаления
Букмекеры начали принимать ставки на удаления игроков «Спартака» в этом сезоне РПЛ.
В трех стартовых турах футболисты «Спартака» получили 3 красные карточки: Антон Заболотный и Маркиньос в матче с «Балтикой» (0:3) и Даниил Хлусевич в игре с «Акроном» (1:1).
«Тенниси» дает коэффициент 1.60 на то, что в этом сезоне РПЛ игроки «Спартака» получат минимум 7 красных. 2.20 – максимум 6 удалений.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости